Премьер Эстонии Кая Каллас на своей странице в соцсети X опубликовала фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не «ест россиян», как заявлял чиновник из Евросоюза.

4 марта издание Politico писало, что в Евросоюзе не хотят видеть на должности главы европейской дипломатии Каю Каллас, так как ей «нравится есть россиян на завтрак».

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — написала Каллас, прикрепив к сообщению фото, на котором можно видеть мюсли с ягодами.

1 марта Кая Каллас заявила, что не собирается называть Владимира Путина президентом России.

29 февраля Кая Каллас предложила западным странам запретить транзит всех товаров через территорию России.

До этого Каллас сообщала, что Запад должен рассмотреть все возможные варианты помощи Украине, включая отправку своих военных в страну. Она подчеркнула, что несмотря на заявления России, такой шаг не следует рассматривать как стремление к эскалации, поскольку он необходим для защиты Украины. По мнению политика, Москва пытается запугать западные страны, но это не должно останавливать их. «Мы не должны бояться и не должны отказываться от решений, которые мы намерены принять», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Запад хочет от нового генсека НАТО не очень воинственной поддержки Украины.