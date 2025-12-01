На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МО Швеции оговорился, рассказывая о предстоящей встрече со Шмыгалем

Глава МО Швеции Йонсон не смог правильно произнести фамилию Шмыгаля
true
true
true
close
Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Швеции Пол Йонсон, рассказывая о своей предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, неправильно произнес его фамилию. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 1 декабря, глава военного ведомства Швеции прибыл на заседание министров обороны стран — членов Европейского союза в столице Бельгии. Перед началом мероприятия он пообщался с журналистами и заявил, что Стокгольм «ведет очень тесный диалог» с Киевом.

«Я также встречаюсь с Денисом Шамалом во время этой встречи», — добавил Йонсон.

При этом министр не заметил, что допустил ошибку, и продолжил свою речь.

24 ноября газета The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Марию Мальмер Стенергард написала, что власти страны никогда не признают изменение границ Украины и включение в состав РФ новых регионов. По словам главы внешнеполитического ведомства, для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой. Дипломат добавила, что Стокгольм «не намерен вознаграждать агрессию».

Ранее в МИД Швеции заявили, что Европа «слишком много» поддерживает РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами