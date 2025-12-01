Глава МО Швеции оговорился, рассказывая о предстоящей встрече со Шмыгалем

Министр обороны Швеции Пол Йонсон, рассказывая о своей предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, неправильно произнес его фамилию. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 1 декабря, глава военного ведомства Швеции прибыл на заседание министров обороны стран — членов Европейского союза в столице Бельгии. Перед началом мероприятия он пообщался с журналистами и заявил, что Стокгольм «ведет очень тесный диалог» с Киевом.

«Я также встречаюсь с Денисом Шамалом во время этой встречи», — добавил Йонсон.

При этом министр не заметил, что допустил ошибку, и продолжил свою речь.

24 ноября газета The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Марию Мальмер Стенергард написала, что власти страны никогда не признают изменение границ Украины и включение в состав РФ новых регионов. По словам главы внешнеполитического ведомства, для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой. Дипломат добавила, что Стокгольм «не намерен вознаграждать агрессию».

Ранее в МИД Швеции заявили, что Европа «слишком много» поддерживает РФ.