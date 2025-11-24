Европейская страна отказалась признавать изменение границ Украины

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Стокгольм никогда не признает изменение границ Украины и новые регионы в составе России. Ее слова приводит газета The Guardian.

«Поскольку Россия не изменила своей позиции, Швеция и ЕС также не изменили своей. Наша позиция остается неизменной: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой», — сказала Стенергард.

Она акцентировала, что Швеция не признает вхождение Крыма в состав России или «любой другой части территории Украины». Глава МИД заявила, что «не намерена вознаграждать агрессию».

До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время возможного визита в США на этой неделе намерен обсудить наиболее чувствительные вопросы предлагаемого мирного плана и в первую очередь — территориальный вопрос.

Ранее глава МИД ФРГ назвал успешными для Европы прошедшие переговоры по Украине.