Умеров остался в США после встречи с американской делегацией

Депутат Гончаренко: Умеров после переговоров все еще находится в США

Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров после переговоров с американской стороной все еще находится в США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

«Умеров остался пока в США», — написал он.

До этого Умеров анонсировал продолжение консультаций. Глава украинской делегации добавил, что в переговорах наблюдается серьезный прогресс.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Ранее стало известно одно требование Украины к США на переговорах.