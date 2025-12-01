Умеров заявил о «серьезном прогрессе» после переговоров во Флориде

Умеров после переговоров анонсировал продолжение консультаций по урегулированию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров после переговоров с американской стороной анонсировал продолжение консультаций. Об этом он сообщил Telegram.

Умеров возглавил украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Впереди — продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения», — написал он.

Глава украинской делегации добавил, что в переговорах наблюдается серьезный прогресс.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Ранее стало известно одно требование Украины к США на переговорах.