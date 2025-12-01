В конгрессе США посоветовали Трампу активнее защищать Украину

Член палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэкон призвал администрацию президента США Дональда Трампа проявить «моральную ясность» и активнее защищать Украину. Его слова приводит телеканал ABC News.

«Я хотел бы, чтобы президент стал более активным защитником свободной страны, суверенного государства Украина, которое стремится к демократии, хочет быть нашим союзником и более четко осознает, кто такой [президент России Владимир] Путин», — сказал Бэкон.

В то же время он посетовал, что не видит подобной «моральной ясности» со стороны президента США и его команды.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной по мирному урегулированию украинского конфликта идут хорошо. По его словам, есть «хороший шанс» на заключение сделки по Украине.

Также глава Белого дома отметил, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде «поладили».

Ранее в МИД раскрыли, как изменились отношения с США при Трампе.