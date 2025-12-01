На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше пригрозили дипломату из-за пророссийских заявлений

Глава МВД Польши пригрозил запретить партию за пророссийские заявления
IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пригрозил запретить работу ультраправой партии «Конфедерация польской короны» из-за пророссийских заявлений евродепутата Гжегожа Брауна. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала TVN24.

По мнению министра, Браун делал заявления в поддержку президента России Владимира Путина. Кервиньский отметил, что если представители партии позволят себе еще несколько подобных высказываний, политсила будет запрещена.

«Конфедерация польской короны» на парламентских выборах в 2023 году входила в состав ультраправого объединения «Конфедерация». Партия выступает против поддержки Украины в конфликте с Россией, а также призывает к нормализации отношений с Москвой.

Гжегож Браун получил скандальную известность после того, как в декабре 2023 года в Сейме (парламент) потушил огнетушителем ханукальные свечи (свечи, которые зажигают в еврейский праздник Ханука в специальном подсвечнике — ханукии — прим. ред.). В ходе предвыборной кампании в прошлом году политик, будучи кандидатом в президенты Польши, растоптал флаг Европейского союза, снял украинский флаг с ратуши города Бяла-Подляска.

На выборах президента Польши в 2025 голу Браун получил 6,3% голосов граждан.

Ранее премьер-министр Польши напомнил о цели создания НАТО.

