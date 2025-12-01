Умеров в Париже встретится с Зеленским

Axios: Умеров в Париже сообщит Зеленскому о переговорах с США во Флориде

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с представителями США во Флориде, в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, чтобы представить ему отчет. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинских чиновников.

Ранее Умеров сообщил, что стороны на переговорах добились значительного прогресса в продвижении мира и сближении позиций Киева и Вашингтона.

«Ожидается, что Умеров встретится с Зеленским в Париже в понедельник и предоставит ему более подробный отчет о переговорах», — говорится в материале.

По информации Axios, переговорщики США и Украины на встрече во Флориде, прошедшей в воскресенье, были сосредоточены на определении фактической границы с Россией в рамках соглашения.

В настоящее время ожидается визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для дальнейшего обсуждения мирного плана.

Ранее в делегации Украины заявили о давлении со стороны США на переговорах во Флориде.