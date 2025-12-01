На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что переговоры США и Украины были трудными и касались территорий

Axios: послевоенные границы стали главной темой переговоров между США и Украиной
Eva Marie Uzcategui/Reuters

Переговоры между США и Украиной в воскресенье были сосредоточены на определении фактической границы с Россией в рамках мирного соглашения. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.

Источники портала назвали пятичасовую встречу «сложной» и «напряженной», при этом продуктивной.

«Американская сторона прибыла на воскресную встречу в эксклюзивный гольф-клуб Shell Bay спецпредставителя США Стива Уиткоффа недалеко от Майами в надежде достичь прогресса в территориальном вопросе, который Уиткофф затем мог бы представить [президенту РФ Владимиру] Путину на их встрече», — говорится в материале.

После часа переговоров в расширенном составе число участников сократилось до трех официальных лиц с каждой стороны. Практически единственным обсуждаемым вопросом оставалась линия территориального контроля, заявили источники портала.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в течение текущей недели.

Ранее CNN назвал дату визита Уиткоффа в Москву.

