В США выступили против использования активов России

Ряд сотрудников администрации президента США Дональда Трампа выступают против использования замороженных в Европе активов России, поскольку заинтересованы в ведении бизнеса с РФ. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника Европейского союза.

По словам чиновника, изъятие активов РФ их не устраивает.

В ноябре глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия не желает использовать замороженные активы Центрального банка России для кредита Украине без гарантий Евросоюза от судебных исков и требований возврата денег. Бельгийский премьер Барт де Вевер неоднократно заявлял, что Брюсселю необходимы «конкретные и надежные» гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию российский активов.

На вопрос о том, связывалась ли Бельгия с администрацией президента США Дональда Трампа по поводу кредита, представитель министерства иностранных дел заявил, что не располагает данными по поводу таких контактов.

Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас признала обоснованность опасений Бельгии по вопросу изъятия активов России.