Каллас признала обоснованность опасений Бельгии по вопросу изъятия активов России

Каллас: опасения Бельгии по экспроприации активов России полностью обоснованы
Edgar Su/Reuters

Опасения Бельгии по вопросу экспроприации замороженных российских активов полностью обоснованы. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас, передает ТАСС.

«Нет, Бельгия действительно представляет бельгийские интересы и озвучивает озабоченности, которые абсолютно законны», — сказала глава евродипломатии, отвечая на вопрос, права Бельгия или нет, что блокирует эти планы Еврокомиссии.

В ночь на 26 ноября министр министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что страна предупредила Италию о наличии скрытых рисков при экспроприации активов России. Глава ведомства отметил, что Брюссель не будет изымать российские активы и передавать их украинской стороне без гарантий Евросоюза от судебных исков и требований возврата денег.

Как сообщала газета «Известия», глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕК представить предложения по изъятию замороженных активов России. По ее словам, документ включает несколько вариантов действий.

Ранее стало известно о нарастающем напряжении в ЕС из-за антироссийских призывов Каллас.

