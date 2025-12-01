На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции сообщили, что держат на контроле ситуацию в Черном море

РИА Новости: Анкара контролирует ситуацию в Черном море на фоне атак на танкеры
Руководство Турции держит на контроле ситуацию с безопасностью в акватории Черного моря, а также поддерживает контакты со всеми странами региона в связи с атакой на танкеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник во властных структурах республики.

«Ситуация с безопасностью находится на контроле, поддерживается контакт со всеми странами региона», — отметил источник агентства.

Он добавил, что Анкара призывает СМИ ссылаться только на официальную информацию.

В конце ноября танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся в РФ, с небольшим промежутком времени подали сигналы о бедствии. Суда были атакованы в акватории Черного моря, в тот момент они находились в 28 и 38 морских милях от турецкого побережья. Сообщалось, что на танкере Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения. Экипаж Virat, в свою очередь, доложил о повреждениях корпуса. 29 ноября этот танкер подвергся еще одной атаке.

На фоне случившегося Анкара выразила обеспокоенность и обратила внимание, что в ходе атак под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда. Газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских специальных службах написала, что Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ раскрыли цель терактов против танкеров в Черном море.

