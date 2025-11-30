МИД России раскрыл цель терактов против танкеров в Черном море и КТК

Москва осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры трубопроводного комплекса (КТК). Об этом сообщает МИД России на своем сайте.

«Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации», — заявили дипломаты.

По их словам, спонсорам Киева важно переключить внимание населения Украины на фоне скандала с коррупцией. Также министерство иностранных дел отметило, что теракты в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.

До этого стало известно о том, что пожар на атакованном возле берегов Турции танкере Kairos под флагом Гамбии потушен. Турецкий Минтранс также сообщил о продолжении буксировки в порт Синоп танкера Virat, который 28 ноября был атакован дронами в Черном море вместе с танкером Kairos.

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся в Россию, с небольшой разницей во времени сообщили о бедствии, находясь в 28 и 38 морских миль от турецкого побережья в Черном море. На Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, тогда как экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса; крупный пожар на борту не зафиксирован. Кроме того, в утро 29 ноября на танкер Virat снова осуществили атаку с помощью дронов.

Ранее на Украине признали причастность к атаке на танкеры у берегов Турции.