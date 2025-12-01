На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Киев подтвердил свое участие в атаках на танкеры у турецкого побережья

Guardian: Украина подтвердила участие в атаках на танкеры у побережья Турции
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Украина подтвердила свое участие в атаках морских дронов на два танкера у побережья Турции. Об этом, ссылаясь на источник в украинских спецслужбах, сообщает британская газета Guardian.

По информации издания, за атаки на танкеры у берегов Турции ответственен Киев.

Танкеры Kairos и Virat, следовавшие в Россию, с небольшим промежутком времени подали сигналы о бедствии, находясь в 28 и 38 морских милях от турецкого побережья в Черном море. На судне Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, в то время как экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, однако крупного пожара на борту не зафиксировано. Еще одна атака дронов на танкер Virat произошла утром 29 ноября.

Анкара выразила обеспокоенность в связи с атаками на танкеры, в ходе которых под угрозой оказались жизни людей, судоходство и окружающая среда. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели в соцсети X.

Ранее десятки российских туристов застряли в Стамбуле из-за атаки ВСУ.

