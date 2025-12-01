На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Коалиция желающих» обсуждает «креативные планы» контроля линии фронта

Monde: у союзников Киева есть планы контроля линии фронта при прекращении огня
true
true
true
close
Reuters

Члены «коалиции желающих» обсуждают варианты контроля территорий при достижении прекращения огня на Украине. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

«Были разработаны «креативные варианты» определения того, «кто будет контролировать территории», на которые претендует Россия, когда наконец будет подписано соглашение о прекращении огня на основе заморозки линии фронта», — говорится в материале.

До этого Axios со ссылкой на двух украинских чиновников сообщил, что переговорщики США и Украины во Флориде были сосредоточены на определении фактической границы с Россией в рамках мирного соглашения.

Источники портала назвали пятичасовую встречу «сложной» и «напряженной», при этом продуктивной.

В настоящее время ожидается визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для дальнейшего обсуждения мирного плана.

Ранее в делегации Украины заявили о давлении со стороны США на переговорах во Флориде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
