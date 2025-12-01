На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рассекречен «революционный чат» команды Зеленского для увольнения Ермака

«Украинская правда»: команда Зеленского в тайном чате обсуждала отставку Ермака
Violeta Santos Moura/Reuters

Представители высшего звена государственного управления на Украине создали тайный чат, в котором обсуждали свои действия по отставке Андрея Ермака с поста главы офиса президента. Об этом пишет «Украинская правда».

По информации издания, в тайном «революционном чате» люди из окружения Владимира Зеленского координировали свои действия против Ермака. Полный круг участников этого чата пока установить не удалось.

«Ничто так не радует на субботних фотографиях из кабинета [Зеленского], как пустой стул справа от него», — написал один из участников чата после отставки Ермака.

«Отставка Ермака была уже неизбежной реальностью», — сообщил другой.

По словам источника издания, в последние две недели на отставке Ермака в том числе настаивали спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака Олег Татаров. Однако решение об увольнении главы своего офиса Зеленский принял только после прошедших у Ермака обысков 28 ноября.

В публикации также говорится, что Ермак пока занимал пост главы офиса президента был зациклен на том, чтобы как можно больше «своих» людей назначить на различные должности. Однако в издании обратили внимание, что в критический момент никто из тех, чьей карьере поспособствовал Ермак, не встал на его защиту.

28 ноября Зеленский сообщил об отставке Ермака. В видеообращении украинский лидер поблагодарил главу своего офиса за то, что при нем позиция Украины на переговорах была представлена так, «как должна была быть».

Ранее Медведчук предрек Зеленскому отставку после ухода Ермака.

Все новости на тему:
Новости Украины
