Путин заявил, что России необходимо развивать военно-технические связи с другими странами

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении коллектива и ветеранов Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству заявил, что России необходимо развивать военно-технические связи с зарубежными странами, несмотря на санкции. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил профессионализм и ответственный подход к своим обязанностям сотрудников ведомства, а также вклад в обеспечение безопасности и продвижение национальных интересов страны.

«Важно и дальше последовательно совершенствовать вашу деятельность по всем направлениям. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и развязанную против нас санкционную войну расширять военно-технические связи с зарубежными государствами», — говорится в тексте телеграммы.

12 ноября военный эксперт Франц Клинцевич говорил, что Запад продолжит давить на Россию санкциями после окончания спецоперации.

По его словам, если даже США и Европейский союз (ЕС) согласятся на условия России в конфликте на Украине, санкционная война не закончится. Как бы ни закончился украинский конфликт, развал Европы на самостоятельные государства неминуем, добавил он.

Ранее Венгрия заявила, что США освободили поставки нефти и газа из РФ в страну от санкций.