Венгрия заявила, что США освободили поставки нефти и газа из РФ в страну от санкций

Сийярто: США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X заявил, что Соединенные Штаты освободили поставки нефти и газа России в его страну от санкций бессрочно.

«Некоторые средства массовой информации утверждают, что исключение США для Венгрии в отношении санкций на нефть и газ будет действовать только один год. Это фейк», — написал он.

8 ноября агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома заявило, что освобождение Венгрии от санкций США на поставки российской нефти действует только один год.

Чиновник отметил, что в рамках договоренностей Венгрия будет диверсифицировать поставки энергоносителей. Также, по его словам, Будапешт взял обязательство покупать СПГ из США по контрактам, стоимость которых оценивается в примерно $600 млн.

Накануне премьер-министр Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам переговоров глава венгерского кабмина заявил, что Вашингтон полностью освободил Будапешт от санкций на поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Премьер отмечал, что соглашение будет действовать бессрочно.

Ранее Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина.