Украинский политик назвал условия для создания ядерного оружия

Экс-премьер Азаров: в определенных условиях Украина может создать ядерное оружие

У Украины есть месторождения урана, Киев также может сделать систему его обогащения, поэтому «в определенных условиях» страна может создать ядерное оружие. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

«В определенных условиях этот режим может создать атомное оружие. Месторождение урана есть, систему обогащения сделают. Так какие проблемы, располагая в общем-то довольно неплохой промышленностью, ВПК сделать оружие, ракеты?» — задался вопросом он.

По словам Азарова, если украинцы сами не смогут сделать такое оружие, то им «помогут».

В этой связи, считает политик, Украина должна вернуться к статусу нейтрального, внеблокового, безъядерного государства.

До этого генерал-майор Владимир Попов отмечал, что единственный способ полностью уничтожить военно-промышленный комплекс Украины – применить ядерное оружие.

Ранее Зеленский призвал обеспечить «критические проблемы» руководству России.