США захотели лишить Украину возможности членства в НАТО

Делегации США и Украины на переговорах во Флориде обсудили потенциальный сценарий, при котором Киев де-факто будет лишен возможности вступить в НАТО. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседника, речь шла о сценарии, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к Североатлантическому альянсу, из-за договоренностей, согласно которым обсуждать такой сценарий придется непосредственно России и НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не может вступить в альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет. Рютте признал, что ряд союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Генсек добавил, что, если членство в НАТО не является вариантом для Украины, то страны-члены сообщества должны предоставить Киеву достаточно надежные гарантии безопасности, обсуждения которых ведутся.

Ранее Залужный заговорил о размещении ядерного оружия на территории Украины.