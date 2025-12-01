На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата визита Уиткоффа в Москву

CNN: спецпосланник президента США Уиткофф приедет в Москву в понедельник
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф совершит рабочий визит в Москву в понедельник. Об этом сообщил CNN представитель американской администрации.

По данным телеканала, Уиткофф планирует провести встречи в российской столице, где ожидает переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Визит состоится на следующий день после встречи американской делегации с украинскими представителями во Флориде.

В воскресенье Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и Джаред Кушнер провели переговоры с украинской делегацией. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы.

После почти двух часов обсуждений участники встречи сделали перерыв, а затем переговоры возобновились. Первую часть встречи Уиткофф оценил позитивно. Однако источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отмечали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее Рубио высказался о месте России в урегулировании конфликта на Украине.

