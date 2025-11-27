В МИД раскрыли, как изменились отношения с США при Трампе

Замглавы МИД Рябков: при Трампе Вашингтон стал более открытым для диалога

После прихода президента Дональда Трампа во внешней политике США появились элементы здравого смысла, Вашингтон стал более открытым к диалогу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, при действующем президенте США отошли от «константы глобального демократизаторства».

«Во внешней политике Вашингтона появились некоторые здоровые элементы реализма. Это не означает, что США отказались от антироссийского курса, но американцы теперь открылись для прямого и откровенного диалога, а в практической деятельности больше стремятся ориентироваться на свои национальные интересы в том виде, как они их сами понимают», — сказал Рябков.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у Соединенных Штатов существует понимание того, что украинский вопрос непростой и требует непростых решений.

Ранее Ушаков оценил процесс выстраивания отношений с США.