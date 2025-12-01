Трамп заявил о «хорошем шансе» заключить сделку по Украине

Трамп: переговоры с Украиной по мирному урегулированию конфликта идут хорошо

Переговоры с Украиной по мирному урегулированию украинского конфликта идут хорошо. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, есть «хороший шанс» на заключение сделки по Украине.

Также глава Белого дома отметил, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде «поладили».

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отметили, что переговоры проходили «непросто».

