На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евродепутат прокомментировал положение ЕС из-за позиции по Украине

Евродепутат Мариани: позиция по Украине превратила ЕС в дипломатического карлика
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани рассказал РИА Новости, что Евросоюз превратился в «политического карлика» из-за своей позиции по Украине.

По словам Мариани, Европа не просто «отсутствует на переговорах (по Украине. — «Газета.Ru»), она маргинализирована».

«Американские инициативы движутся вперед, международные переговоры идут… а Европейский союз смотрит, как поезд уходит. Почему? Потому что не существует ни политической, ни геополитической реальности, именуемой «Европа». <...> Перед лицом государств Брюссель остается дипломатическим карликом — неспособным влиять, неспособным говорить на равных», — отметил евродепутат.

24 ноября министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы, чтобы Европа могла участвовать в переговорах по Украине.

По словам министра, сейчас самое лучшее время, чтобы принять данное решение. В ином случае Европа «упустит возможность сыграть важную роль», добавил он.

Будрис заявил, что европейским государствам необходимо иметь рычаги давления, чтобы оказаться за столом переговоров по российско-украинскому конфликту.

Ранее в Кремле раскрыли, будет ли встреча российской и американской делегаций.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами