Евродепутат прокомментировал положение ЕС из-за позиции по Украине

Евродепутат Мариани: позиция по Украине превратила ЕС в дипломатического карлика

Депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани рассказал РИА Новости, что Евросоюз превратился в «политического карлика» из-за своей позиции по Украине.

По словам Мариани, Европа не просто «отсутствует на переговорах (по Украине. — «Газета.Ru»), она маргинализирована».

«Американские инициативы движутся вперед, международные переговоры идут… а Европейский союз смотрит, как поезд уходит. Почему? Потому что не существует ни политической, ни геополитической реальности, именуемой «Европа». <...> Перед лицом государств Брюссель остается дипломатическим карликом — неспособным влиять, неспособным говорить на равных», — отметил евродепутат.

24 ноября министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы, чтобы Европа могла участвовать в переговорах по Украине.

По словам министра, сейчас самое лучшее время, чтобы принять данное решение. В ином случае Европа «упустит возможность сыграть важную роль», добавил он.

Будрис заявил, что европейским государствам необходимо иметь рычаги давления, чтобы оказаться за столом переговоров по российско-украинскому конфликту.

