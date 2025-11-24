В Кремле раскрыли, будет ли встреча российской и американской делегаций

Встреча делегаций России и США по поводу урегулирования украинского кризиса на данный момент не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, но хочу напомнить: президент Путин сказал, что мы остаемся открытыми для переговоров», — сказал представитель Кремля.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее в Киеве сообщили об угрозах США.