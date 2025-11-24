В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы, чтобы Европа могла участвовать в переговорах по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра, сейчас самое лучшее время, чтобы принять данное решение. В ином случае Европа «упустит возможность сыграть важную роль», добавил он.

Будрис заявил, что европейским государствам необходимо иметь рычаги давления, чтобы оказаться за столом переговоров по российско-украинскому конфликту.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для Вооруженных сил Украины и использование замороженных активов России.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее в Кремле раскрыли, будет ли встреча российской и американской делегаций.