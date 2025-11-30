Рубио заявил, что США понимают взгляды руководства России

Рубио: США считают, что хорошо понимают позицию России по Украине

США считают, что хорошо понимают позицию России по украинскому урегулированию, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у Вашингтона есть довольно хорошее понимание взглядов российского руководства.

До этого Рубио заявил, что переговоры США и Украины во Флориде закончились.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы.

После почти двух часов обсуждений участники встречи сделали перерыв, после чего переговоры возобновились. Первую часть встречи Уиткофф оценил позитивно. Однако источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отмечали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее Рубио извинился перед делегацией Украины.