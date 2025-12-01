На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пошутил, что умнее журналистов

Трамп заявил, что журналисты не смогли бы справиться с когнитивным тестом
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что они не смогли бы справиться с когнитивным тестом так же, как он. Его слова передает РИА Новости.

«Я прошел когнитивный тест блестяще. У меня отличная оценка. Вы не смогли бы так. Вы тоже», — цитирует его агентство.

5 августа британская газета The Guardian писала об ухудшении когнитивных способностей у Трампа, что якобы демонстрируют его публичные выступления. В материале отмечалось, что президент США стал отвлекаться, менять темы без саморегуляции, не имея последовательного повествования.

В тот же месяц политик сообщил, что впечатлил врачей «отличным» результатом.

После этого о снижении работоспособности Трампа писала газета NYT, за что республиканец назвал ее врагом народа.

Ранее врач раскрыл опасность синяков как у Трампа.

