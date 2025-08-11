На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о результатах недавно пройденного когнитивного теста

Трамп прошел когнитивный тест с «отличным» результатом
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что недавно сдал когнитивный тест на «отлично» и призвал оппонентов из демократической партии пройти его тоже.

«Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, сам он впечатлил врачей «отличным» результатом. Американский лидер также отметил, что его противники не справились бы с этим тестом, продемонстрировав «зрелищную глупость и некомпетентность».

5 августа британская газета The Guardian писала о том, что Трамп в последнее время мог столкнуться с ухудшением когнитивных способностей, что якобы демонстрируют его публичные выступления. В материале отмечалось, что президент США стал отвлекаться, менять темы без саморегуляции, не имея последовательного повествования.

Ранее в США объяснили ухудшение здоровья Трампа «борьбой с радикалами».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
