Трамп рассказал о результатах недавно пройденного когнитивного теста

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что недавно сдал когнитивный тест на «отлично» и призвал оппонентов из демократической партии пройти его тоже.

«Каждого из этих политических интриганов следует заставить пройти когнитивный экзамен, очень похожий на тот, который я недавно проходил во время медосмотра в нашем замечательном военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, сам он впечатлил врачей «отличным» результатом. Американский лидер также отметил, что его противники не справились бы с этим тестом, продемонстрировав «зрелищную глупость и некомпетентность».

5 августа британская газета The Guardian писала о том, что Трамп в последнее время мог столкнуться с ухудшением когнитивных способностей, что якобы демонстрируют его публичные выступления. В материале отмечалось, что президент США стал отвлекаться, менять темы без саморегуляции, не имея последовательного повествования.

