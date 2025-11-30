На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали об опасных моментах для президентства Зеленского

WP: Зеленский столкнулся с несколькими политическими кризисами одновременно
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся сразу с несколькими политическими кризисами одновременно, включая давление со стороны США и скандал, связанный с коррупционным делом в сфере энергетики. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP).

«Из-за скандала внутри страны и давления со стороны США требующих заключить соглашение о прекращении конфликта с Россией он [Зеленский] столкнулся с одним из самых опасных моментов своего президентства», — говорится в материале.

В числе других ключевых проблем газета называет отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Кроме того, дополнительную угрозу для Зеленского, как считают в издании, создают призывы общества и оппозиционеров сменить действующее правительство. Журналисты отметили, что из-за этого украинский лидер рискует потерять контроль над политической ситуацией в стране.

28 ноября Зеленский принял отставку своего ближайшего соратника Андрея Ермака. В этот же день в квартире бывшего главы офиса президента Украины прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании коррупционной схемы, организатором которой следствие считает бизнесмена и «кошелька» Зеленского Тимура Миндича.

Ранее в Британии заговорили о свержении Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами