В США рассказали об опасных моментах для президентства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся сразу с несколькими политическими кризисами одновременно, включая давление со стороны США и скандал, связанный с коррупционным делом в сфере энергетики. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP).

«Из-за скандала внутри страны и давления со стороны США требующих заключить соглашение о прекращении конфликта с Россией он [Зеленский] столкнулся с одним из самых опасных моментов своего президентства», — говорится в материале.

В числе других ключевых проблем газета называет отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Кроме того, дополнительную угрозу для Зеленского, как считают в издании, создают призывы общества и оппозиционеров сменить действующее правительство. Журналисты отметили, что из-за этого украинский лидер рискует потерять контроль над политической ситуацией в стране.

28 ноября Зеленский принял отставку своего ближайшего соратника Андрея Ермака. В этот же день в квартире бывшего главы офиса президента Украины прошли обыски. Его имя фигурирует в расследовании коррупционной схемы, организатором которой следствие считает бизнесмена и «кошелька» Зеленского Тимура Миндича.

