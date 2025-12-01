На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Финляндии заявила, что Украина примет условия плана США под давлением Вашингтона

Валтонен: Киев примет условия американского плана под давлением США
Shannon Stapleton/Reuters

Украина вынуждена будет признать условия американского плана по завершению конфликта, если Соединенные Штаты окажут на нее давление. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

По ее словам, если Вашингтон примет решение о необходимости прекращения боевых действий, то это может привести к тому, что Киев окажется под давлением и будет вынужден согласиться с выдвинутыми американскими условиями.

29 ноября американский политический аналитик Грэм Фуллер заявил, что США теперь не будут считаться с волей Украины и Евросоюза, поскольку их действия препятствуют заключению мирного соглашения. По его мнению, в связи с этим Соединенные Штаты обратятся к более резким действиям. Аналитик добавил, что Европа не понимает, куда она идет и какова ее цель.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Трамп, вероятно, будет использовать коррупционный скандал на Украине для давления на ее лидера Владимира Зеленского с целью завершения конфликта Москвы и Киева.

Ранее Рубио заявил, что США понимают взгляды руководства России.

Переговоры о мире на Украине
