В Госдуме раскрыли рычаг давления Трампа на Зеленского и Евросоюз

Американский лидер Дональд Трамп, вероятно, будет использовать коррупционный скандал на Украине для давления на ее лидера Владимира Зеленского с целью завершения конфликта Москвы и Киева. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы видим ту ожесточенную реакцию на предложение Трампа и обвинение американской стороны во всех грехах. Особенно мы это слышим со стороны Украины. Поэтому все возможно», — сказал Чепа.

В то же время он заметил, что у Вашингтона есть рычаги давления на Украину и ее президента. Речь идет о коррупционном скандале, уточнил парламентарий. Рычаги у Дональда Трампа есть, констатировал депутат.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может прекратить все коррупционные расследования против Зеленского и его окружения, если Киев примет американский мирный план.

Отмечается, что для этого администрация США может использовать свое влияние на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Также сообщается, что в случае принятия плана Трамп может разрешить Зеленскому провести силовые действия против внутриполитических оппонентов.

Ранее в Госдуме заявили об «антимайдане» на Украине.