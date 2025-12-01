На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о дедлайне для России по урегулированию на Украине

Трамп не будет устанавливать для России сроки по урегулированию на Украине
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается устанавливать для России каких-либо сроков в связи с урегулированием на Украине, передает CNN.

Политик сказал журналистам на борту своего самолета по пути в Вашингтон из Флориды, что у него нет «крайних сроков».

«Для меня крайний срок — это когда прекратится война», — уточнил он.

До этого американский лидер после встречи делегаций США и Украины во Флориде рассказал, что переговоры по мирному урегулированию конфликта идут хорошо. Он заявил о «хорошем шансе» на заключение сделки по Украине и отметил, что американская и украинская делегации во Флориде «поладили».

30 ноября во Флориде прошли переговоры двух стран. Делегации США и Украины встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Ранее в делегации Украины заявили о давлении США на переговорах во Флориде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами