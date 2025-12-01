Трамп высказался о дедлайне для России по урегулированию на Украине

Трамп не будет устанавливать для России сроки по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается устанавливать для России каких-либо сроков в связи с урегулированием на Украине, передает CNN.

Политик сказал журналистам на борту своего самолета по пути в Вашингтон из Флориды, что у него нет «крайних сроков».

«Для меня крайний срок — это когда прекратится война», — уточнил он.

До этого американский лидер после встречи делегаций США и Украины во Флориде рассказал, что переговоры по мирному урегулированию конфликта идут хорошо. Он заявил о «хорошем шансе» на заключение сделки по Украине и отметил, что американская и украинская делегации во Флориде «поладили».

30 ноября во Флориде прошли переговоры двух стран. Делегации США и Украины встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Ранее в делегации Украины заявили о давлении США на переговорах во Флориде.