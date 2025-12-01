Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, которая ненавидит кантри

Президент США Дональд Трамп призвал сторонников не голосовать на выборах за кандидата в конгресс от избирательного округа в Теннесси Афтин Бен, которая противостоит республиканцу Мэтту ван Эппсу и не любит музыку кантри. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.

Трамп призвал «всех патриотов Америки проголосовать за феноменального» кандидата ван Эппса.

По словам президента США, противницей республиканца выступает «женщина, которая ненавидит христианство, заберет ваше оружие и хочет открыть границы». Трамп добавил, что Бен также поддерживает ЛГБТ-сообщество («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и «открыто презирает кантри».

15 ноября Трамп сообщил, что не намерен поддерживать свою бывшую сторонницу члена нижней палаты конгресса Марджори Тейлор Грин на выборах. Трамп рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Он показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Позднее президент США заявил, что Грин является предателем Соединенных Штатов.

Ранее конгрессвумен Грин высказалась о конфликте с Трампом.