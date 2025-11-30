Госсекретарь США оценил переговоры с Украиной во Флориде

Рубио назвал переговоры с Украиной во Флориде продуктивными и полезными

Американский госсекретарь Марко Рубио назвал переговоры с Украиной во Флориде «продуктивными» и «полезными», передает CNN.

Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что стороны продолжили обсуждения на основе переговоров в Женеве.

«Речь идет не только об условиях прекращения боевых действий. Важно и то, что позволит Украине добиться долгосрочного процветания», — сказал Рубио.

Он добавил, что впереди еще много работы, потому что урегулирование на Украине — «деликатный и сложный процесс».

Делегации стран встретились 30 ноября на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах, кроме него, представляли Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Источники в украинской делегации отмечали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее в делегации Украины заявили о давлении США на переговорах во Флориде.