На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США оценил переговоры с Украиной во Флориде

Рубио назвал переговоры с Украиной во Флориде продуктивными и полезными
true
true
true

Американский госсекретарь Марко Рубио назвал переговоры с Украиной во Флориде «продуктивными» и «полезными», передает CNN.

Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что стороны продолжили обсуждения на основе переговоров в Женеве.

«Речь идет не только об условиях прекращения боевых действий. Важно и то, что позволит Украине добиться долгосрочного процветания», — сказал Рубио.

Он добавил, что впереди еще много работы, потому что урегулирование на Украине — «деликатный и сложный процесс».

Делегации стран встретились 30 ноября на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах, кроме него, представляли Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Источники в украинской делегации отмечали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее в делегации Украины заявили о давлении США на переговорах во Флориде.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами