Рубио рассказал об условиях для завершения российско-украинского конфликта

Долгосрочные гарантии безопасности Киеву являются желанным исходом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон хочет не только завершения конфликта, но и чтобы Украина была в безопасности навсегда.

Госсекретарь добавил, что переговоры касаются «не только условий завершения боев, но и условий долгосрочного процветания» Украины.

До этого CNN со ссылкой на источники сообщил, что переговоры между представителями США и Украины проходят «напряженно, но конструктивно».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что встреча «очень насыщенная и пока что конструктивная».

Также сообщалось, что Соединенные Штаты планируют в ходе встречи Майами, 30 ноября, закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной и гарантиям безопасности, чтобы передать план президенту РФ Владимиру Путину в Москве.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче территорий.