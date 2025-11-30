«Не дивные и полные любви»: Вучич высказался об ухудшении отношений с Россией

Сербский президент Александар Вучич в эфире TV Informer отверг данные о якобы ухудшении отношений с Россией из-за санкций стран Запада.

Политик отметил, что отношения Белграда и Москвы были напряженными большую часть прошлого века.

«Говорят, что мы никогда с 1948 года (конфликт Иосифа Сталина и Йосипа Броза Тито. — «Газета.Ru») не имели такой тяжелой ситуации в отношениях с Россией... Мне даже стыдно говорить невеждам, спрашиваю их: от Октябрьской революции 1917 года когда это у нас были хорошие отношения?» — задался вопросом глава государства.

Вучич добавил, что при Никите Хрущеве во главе СССР до 1964 года было «краткое время разрядки», но дальнейшие отношения стран не стали «дивными и полными любви». А в 1992 году РФ поддержала антисербские санкции в ООН.

«Мы никогда не ставим это в упрек россиянам, потому что знаем, что они (политики 90-х. — «Газета.Ru») не для россиян, не работали как надо. Поэтому не надо мне говорить об исторических отношениях, о которых ничего не знаете, живете во лжи и мифах», — сказал президент и подчеркнул, что всегда уважительно относится к «российским друзьям» и соблюдает их интересы.

В середине ноября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль напомнил Сербии о необходимости синхронизации внешней политики с ЕС для вступления в политическое объединение. Глава немецкого МИД считает, что республика должна доказать, что «идет четким путем к Евросоюзу» введением санкций против России.

Ранее МИД Сербии отреагировал на данные об участии Вучича в «человеческих сафари».