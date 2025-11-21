На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Сербии отрегировали на информацию об участии Вучича в «человеческих сафари»

Darko Vojinovic/AP

Сообщения о том, что сербский президент Александр Вучич якобы участвовал в так называемых «человеческих сафари» во время осады Сараева, не соответствуют действительности. Об этом сообщил МИД Сербии.

Глава внешнеполитического ведомства Сербии Марко Джурич написал в социальной сети X, что подобные обвинения строятся исключительно на «голословных инсинуациях», которые не подтверждены судебными и следственными органами.

По словам министра, распространяемая информация не направлена на установление истины или справедливости, а представляет собой целенаправленную кампанию по нанесению ущерба сербскому руководству, подрыву международного авторитета страны и дестабилизации ситуации в регионе.

Джурич считает, что Вучичу нужно обратиться в суд и потребовать крупные компенсации от тех, кто «выдумывает и распространяет эти позорные истории».

12 ноября газета The Guardian писала, что прокуратура Милана в Италии расследует сообщения о «снайперском туризме» во времена Боснийской войны. В статье утверждается, что снайперы стреляли «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари».

По данным следователей, представители боснийских сербов во время конфликтов предлагали обеспеченным туристам из Италии возможность «охотиться» на гражданских жителей на улицах осажденного Сараева.

Ранее российский военкор предложил Вучичу «надеть трусы или снять крестик».

