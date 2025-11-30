На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия с Турцией вместе расследуют нападения на танкеры в Черном море

Depositphotos

Россия находится в контакте с властями Турции в связи с инцидентами с танкерами в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские дипломатические источники.

«В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу», — сообщили дипломаты.

По их данным, изучаются обстоятельства произошедшего для установления организаторов и участников нападения и выработка мер реагирования. Российские загранучреждения в Турции оказывают необходимое содействие в этой ситуации, отметил источник.

28 ноября танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, подали сигналы бедствия, находясь у побережья Турции в Черном море. Утром Virat был атакован дронами повторно.

Кроме того, 29 ноября безэкипажные катера атаковали выносной причал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, в результате чего прекратилась погрузка нефти на танкеры.

На Украине признали причастность к атаке на танкеры. Издание «Страна.ua» сообщало, что атаки были совершены морскими дронами Sea Baby, а операция планировалась совместно Службой безопасности Украины и Военно-морскими силами страны.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака ВСУ на инфраструктуру КТК в Новороссийске подтверждает, что в центре Европы сформировалась настоящая террористическая ячейка.

Ранее стало известно, что на атакованных Украиной танкерах Virat и Kaitos были россияне.

