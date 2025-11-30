СМИ: на атакованных Украиной танкерах Virat и Kaitos были россияне

Граждане России находились на борту танкеров, которые подверглись целенаправленным терактам в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские дипломатические источники.

По их словам, благодаря решительным действиям членов команд танкеров удалось обойтись без пострадавших.

В публикации отмечается, что сейчас Москва находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие.

«Изучаются обстоятельства случившегося для установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования», — утверждают источники.

До этого стало известно, что пожар на атакованном возле берегов Турции танкере Kairos под флагом Гамбии потушен. Турецкий Минтранс также сообщил о продолжении буксировки в порт Синоп танкера Virat, который 28 ноября был атакован дронами в Черном море вместе с танкером Kairos.

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся в Россию, с небольшой разницей во времени сообщили о бедствии, находясь в 28 и 38 морских миль от турецкого побережья в Черном море. На Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения, тогда как экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса; крупный пожар на борту не зафиксирован. Кроме того, в утро 29 ноября на танкер Virat снова осуществили атаку с помощью дронов.

Ранее на Украине признали причастность к атаке на танкеры у берегов Турции.