В Белоруссии заявили о контактах с Западом для поддержания стабильности у границ

МО Белоруссии: Минск контактирует с Западом по границам ради поддержания мира

Белоруссия сохраняет рабочие контакты с западными странами для поддержания мира около своих границ. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам военного сотрудничества Валерий Ревенко в интервью для «ВоенТВ», передает ТАСС.

«Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки, для поддержания мира, по крайней мере, около границ Республики Беларусь», — подчеркнул он.

По словам Ревенко, эти контакты крайне важны для его страны.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

20 ноября Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией.

Ранее в Литве заявили о хаосе из-за закрытия границы с Белоруссией.