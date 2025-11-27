На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко предупредил, что Запад целенаправленно готовится к войне

Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне
true
true
true
close
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Западные политики целенаправленно готовятся к войне, по периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, чьи слова приводит БелТА.

По его словам, особенно напряженная ситуация на западном фланге организации, где «казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация». Обстановка похожа на «осажденную крепость», констатировал президент Белоруссии.

«Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович [Путин], готовимся к войне, а по всем фактам — они», — сказал Лукашенко.

До этого белорусский лидер заявлял, что Минск не удастся втянуть в войну, если не произойдет внешней агрессии против республики. Лукашенко пообещал, что страна не будет воевать, если «ее не будут трогать».

«Это главная задача президента и власти», — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал об утрате эффективности механизмов контроля над вооружениями.

