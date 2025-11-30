На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров назвал западные санкции нечистоплотной борьбой против России

Лавров: Запад ведет нечистоплотную борьбу против России в сфере экспорта оружия
Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube

Страны Запада ведут нечистоплотную борьбу против России в сфере экспорта вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Военная приемка», текст опубликован на сайте МИД.

По словам Лаврова, вызовы, с которыми сталкивается Россия в сфере экспорта вооружений, аналогичны тем, что возникают при экспорте любого другого российского товара, энергоносителей и готовых изделий. Речь, добавил он, идет о санкциях, которые Запад пытается оправдать необходимостью наказать Москву за ее действия на Украине.

«На самом деле — это нечистоплотная и неконкурентная борьба», — подчеркнул дипломат.

Таким образом, отметил глава внешнеполитического ведомства, Запад расписался в абсолютной недоговороспособности, в частности в вопросах глобализации. По мнению министра, западные страны, проигрывая конкуренцию, нашли повод для введения санкций против российского оборонного сектора и предлог в специальной военной операции (СВО). Лавров также подчеркнул, что санкции против отечественного оборонного сектора вводились до СВО.

Как отмечается, Лавров уточнил, что Москва знает, как этому противодействовать, так как большинство незападных стран «не хочет смириться с тем, чтобы плясать под эту дудку всю оставшуюся жизнь». По информации главы российского МИД, страны хотят вести честную торговлю, и, исходя из этого желания, находят для этого финансовые, и банковские, и логистические цепочки.

До этого Лавров заявил, что Европа «самоустранила» себя от переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он добавил, что европейцы сорвали все предыдущие договоренности по решению конфликта.

Ранее МИД России осудил теракты Киева против танкеров в Черном море.

Санкции против России
