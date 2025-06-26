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Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против премьера Израиля

Трамп: судебное разбирательство в Израиле по делу Нетаньяху нужно прекратить
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что следует прекратить судебное разбирательство в Израиле по делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

По его словам, разбирательство следует немедленно прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

Трамп подчеркнул, что сначала «США спасли Израиль», а теперь «спасут Нетаньяху». По мнению главы Белого дома, «нельзя допустить эту пародию на правосудие».

В ноябре 2019 года экс-генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что Нетаньяху предъявлено обвинение по трем статьям: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, которые он, по версии следствия, совершил как на посту главы правительства, так и в должности министра связи. По мнению Мандельблита, в данном деле нет политики, а только верховенство закона.

Ранее сообщалось, что Израилю в Международном суде ООН может быть предъявлено обвинение в геноциде.

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