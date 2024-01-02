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Haaretz: Израилю в Международном суде ООН может быть предъявлено обвинение в геноциде

Haaretz: Израиль обеспокоен возможным обвинением в геноциде в суде ООН

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Mohammed Dahman/AP

Прокуратура и органы безопасности Израиля обеспокоены тем, что Международный суд ООН может обвинить еврейское государство в осуществлении геноцида в секторе Газа. Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

По имеющимся издания сведениям, неназванный эксперт по правовым вопросам предупредил командование израильской армии, в том числе главу Генерального штаба Херци Ха-Леви, о реальной возможности принятия Международным судом ООН решения с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Израильские военные и прокуратура страны уже начали подготовку к рассмотрению жалобы. Сообщается, что в министерстве иностранных дел страны состоится совещание по этому вопросу.

Haaretz отметила, что судебное разбирательство в Международным суде ООН может усилить обвинения в геноциде против Израиля и привести к его дипломатической изоляции, бойкоту и санкциям.

В статье подчеркивается, что в отличие от Международного уголовного суд, чью юрисдикцию Израиль не признает, еврейское государство имеет обязательства перед Международным судом ООН. Кроме того, Израилем было подписана и ратифицирована конвенция ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.

В конце декабря прошлого года Южно-Африканская республика обратилась в Международный суд ООН с заявлением о совершаемом Израилем геноциде в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что новым главой МИД Израиля назначен министр энергетики Исраэль Кац.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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