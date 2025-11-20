Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью агентству ТАСС, что «нянчивший» президента Украины Владимира Зеленского Запад должен разделить с ним ответственность за коррупционные махинации в стране.

«Пусть это самое сообщество западное, все те силы, которые его нянчили, которые давали ему всевозможные трибуны, которые обвешивали его всякими наградами, которые, как там у них любят, целовали ему ботинки и заставляли других чуть ли не на колени перед ним вставать, заламывая руки, — вот пусть они берут и разделяют эту самую минуту антиславы с ним и с ними со всеми», — сказала дипломат.

По мнению Захаровой, все должны видеть, «к чему приводит террористическая деятельность», которая сопряжена с «кровавой и страшной» международной коррупционной машиной.

Дипломат отметила, что происходящее на Украине не просто коррупционный скандал, а системное явление для этой страны.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

Позднее имя Зеленского всплыло в обвинительном заключении НАБУ по делу в отношении Миндича. В документе говорится, что бизнесмен воспользовался ситуацией, которая сложилась в период военного положения, а также дружескими отношениями с украинским лидером и чиновниками, чтобы отмывать деньги. По некоторым данным, Зеленский лично одобрял хищения из бюджета.

