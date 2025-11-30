Президент Украины Владимир Зеленский допустил много политических ошибок, а справиться с нынешним кризисом ему не позволяют действия других игроков. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков», – сказал Песков.

Он отметил, что у Украины свои взаимоотношения с западными странами, которые «так или иначе контролируют» антикоррупционные структуры НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Кроме того, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Зеленский не раз был вынужден менять свои решения под давлением Запада: он принимал законопроекты, а затем их «откатывали обратно».

До этого газета The Washington Post сообщила, что Зеленский столкнулся сразу с несколькими политическими кризисами одновременно. В числе ключевых проблем украинского лидера издание назвало давление со стороны США, требующих заключить мирное соглашение с Россией, и коррупционный скандал в сфере энергетики, из-за которого население Украины и оппозиционеры требуют сменить действующее правительство. В публикации говорится, что этот момент является одним из самых опасных для президентства Зеленского.

Ранее Песков заявил, что с каждым днем положение Зеленского все хуже.