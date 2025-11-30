На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили о ежедневном ухудшении дел Зеленского

Песков: с каждым днем положение Зеленского все хуже
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Каждый день позиции президента Украины Владимира Зеленского ухудшаются и на фронте, и во внутриполитических делах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал .

Представитель Кремля отметил, что каждый день для украинского руководства является упущенным днем.

Американское издание The Washington Post писало, что Зеленский столкнулся с несколькими политическими кризисами одновременно. Среди них — давление со стороны США, скандал, связанный с коррупционным делом в сфере энергетики, отставка ближайшего соратника Андрея Ермака, а также призывы общества сменить действующее правительство.

По мнению британского военного эксперта Александра Меркуриса, Зеленского свергнут с президентского поста. Аналитик указал, что линия фронта на Украине «находится в неделях от полного краха» и в США уже пришли к выводу, что Киев проиграл.

Ранее политолог Дудаков заявил, что у Киева «нет хороших карт на руках» на мирных переговорах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами