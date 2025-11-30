Каждый день позиции президента Украины Владимира Зеленского ухудшаются и на фронте, и во внутриполитических делах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — сказал .

Представитель Кремля отметил, что каждый день для украинского руководства является упущенным днем.

Американское издание The Washington Post писало, что Зеленский столкнулся с несколькими политическими кризисами одновременно. Среди них — давление со стороны США, скандал, связанный с коррупционным делом в сфере энергетики, отставка ближайшего соратника Андрея Ермака, а также призывы общества сменить действующее правительство.

По мнению британского военного эксперта Александра Меркуриса, Зеленского свергнут с президентского поста. Аналитик указал, что линия фронта на Украине «находится в неделях от полного краха» и в США уже пришли к выводу, что Киев проиграл.

Ранее политолог Дудаков заявил, что у Киева «нет хороших карт на руках» на мирных переговорах.