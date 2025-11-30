Pais: риск резкого разрыва отношений ЕС и США сейчас огромен

Страны Европейского союза (ЕС) рискуют потерять свою роль в геополитике, континент не способен противостоять президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, европейские лидеры сомневаются, что смогут одни поддерживать Украину. Отмечается, что на фоне сомнений они идут на компромисс с США.

В материале подчеркивается, что США больше не союзник и не друг для Европы, а «угроза и противник».

«Страх его [президента США Дональда Трампа] реакции слишком велик», — говорится в материале.

29 ноября отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытках сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине.

По мнению Дэвиса, лидеры Североатлантического альянса не готовы принять ключевое условие о прекращении расширения военного блока на восток, что является основным препятствием для мирного урегулирования.

