На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Испании оценили роль ЕС в геополитике

Pais: риск резкого разрыва отношений ЕС и США сейчас огромен
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) рискуют потерять свою роль в геополитике, континент не способен противостоять президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, европейские лидеры сомневаются, что смогут одни поддерживать Украину. Отмечается, что на фоне сомнений они идут на компромисс с США.

В материале подчеркивается, что США больше не союзник и не друг для Европы, а «угроза и противник».

«Страх его [президента США Дональда Трампа] реакции слишком велик», — говорится в материале.

29 ноября отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытках сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине.

По мнению Дэвиса, лидеры Североатлантического альянса не готовы принять ключевое условие о прекращении расширения военного блока на восток, что является основным препятствием для мирного урегулирования.

Ранее Орбан объяснил, почему Европа не признает исход конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами