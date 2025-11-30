В МИД России заявили о террористической ячейке, сформированной в Европе

Атака Украины на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске показала, что в Европе сформировалась террористическая ячейка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что в Европе «на колоссальные деньги» и «при политической поддержке стран Запада» была сформирована международная ячейка, о которой Россия давно говорит. Именно поэтому и была начата специальная военная операция, которая имеет конкретные цели и задачи — устранение угроз безопасности, добавила дипломат.

Захарова считает, что сложившаяся ситуация касается не только России. По ее словам, такая террористическая ячейка угрожает всему миру, потому что то оружие, которое поставляет Запад, «расползается по всему миру».

Дипломат отметила, что российская сторона проинформирует все международные площадки о теракте в Новороссийске, чтобы показать, что в Европе «вскрылся очередной гнойник, связанный с международными коррупционными махинациями киевского режима».

Накануне пресс-служба КТК сообщила, что украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал в Новороссийске, повредив выносной причал. После взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузочные операции, а танкеры были выведены за пределы акватории, разлива нефти удалось избежать, уточнили в КТК.

Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда западноевропейских стран.

